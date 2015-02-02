У Донецькій області місцеві жителі знайшли нові фрагменти збитого Boeing

Про це повідомляє Громадське.TV. Як повідомили в пошуковій місії Нідерландів Recovery-MH17, також на місці були знайдені 2 невеликих контейнери, уламки літака і особисті речі загиблих. Місцеві жителі передали інформацію в ОБСЄ.

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Сьогодні уламки і залишки збирали під наглядом місії ОБСЄ і так званої «поліції "ДНР"». Зібрані залишки і уламки літака відправлені до Харкова. Звідти їх повинні передати в Нідерланди для проведення експертизи.

Як відомо, Boeing-777, який летів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий бойовиками над Донецькою областю 17 липня 2014 року. На борту перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу. Всі вони загинули.