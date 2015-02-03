У Криму російські силовики розігнали учасників акції пам’яті Кузьми Скрябіна

Учасники встигли запалити кілька свічок, однак їх змусили погасити свічки, повідомляє "24 канал".

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Люди включили пісні "Скрябіна" на телефонах, але й це правоохоронці заборонили і попросили присутніх розійтися.

На місці траурного заходу були присутні співробітники поліції і Слідчого комітету. Крім того, до пам'ятника Тарасу Шевченку, де мала проходити акція, підійшли кілька громадян у цивільному, які "стали на підтримку поліцейських".

Нагадаємо, у понеділок вранці на Дніпропетровщині у ДТП загинув співак Кузьма Скрябін. У 23 містах українці вшанували його пам'ять.