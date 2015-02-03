У Криму російські силовики розігнали учасників акції пам’яті Кузьми Скрябіна
02:01, 03 лютого 2015Суспільство
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Людям, які зібралися у Севастополі для вшанування пам’яті Андрія Кузьменка (більш відомого як Кузьма), російські силовики не дали провести акцію
У Криму силовики розігнали людей, які зібрались вшанувати загиблого Кузьму Скрябіна / УНІАН
Учасники встигли запалити кілька свічок, однак їх змусили погасити свічки, повідомляє "24 канал".
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Люди включили пісні "Скрябіна" на телефонах, але й це правоохоронці заборонили і попросили присутніх розійтися.
На місці траурного заходу були присутні співробітники поліції і Слідчого комітету. Крім того, до пам'ятника Тарасу Шевченку, де мала проходити акція, підійшли кілька громадян у цивільному, які "стали на підтримку поліцейських".
Нагадаємо, у понеділок вранці на Дніпропетровщині у ДТП загинув співак Кузьма Скрябін. У 23 містах українці вшанували його пам'ять.
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