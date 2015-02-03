РФ проводить в Криму військові збори підрозділів радіаційного та хімічного захисту

Про це повідомляє Крим. Реалії з посиланням на Міністерство оборони Росії.

«Збори проходять на семи полігонах, розташованих у Волгоградській області, Ставропольському і Краснодарському краях, Республіках Крим, Північна Осетія - Аланія і Вірменія», - сказано в повідомленні.

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За інформацією відомства, залучено понад 1,7 тис. військовослужбовців, задіяно понад 350 одиниць озброєння, військової та спеціальної техніки.

Тут також відзначили, що під час польових занять військовослужбовці опановують новітні та модернізовані зразки військової спецтехніки.