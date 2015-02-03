ЄС відправить в Україну чергову партію гуманітарки

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава уряду Польщі Ева Копач сказала на прес-конференції у Варшаві.

"Після останнього засідання Ради Європейського Союзу, коли я просила про те, аби ЄС активізував надання гуманітарної допомоги для України, інформую (...) що найближчими днями чергові гуманітарні конвої вирушать в Україну", - зазначила вона.

Читайте такожЕстонія відправить в Україну гуманітарну допомогуЯк повідомляв УНІАН, 26 січня Представництво Євросоюзу в Україні поінформувало, що ЄС додатково виділить 15 млн євро гуманітарної допомоги для ураженого війною сходу України.

У Єврокомісії переконані, що ця допомога покриє базові потреби тих, хто цього найбільше потребує, в Маріуполі та інших місцях, уражених конфліктом; потреби внутрішньо переміщених осіб та біженців, а також тих, хто збирається повертатися додому.