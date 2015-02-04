Російська сторона відмовилася повідомити консулу України дані загиблих у ДТП в Білгородській області

Про це УНІАН повідомив український дипломат, знайомий з ситуацією. "Порушуючи ст. 16 Консульської конвенції між Україною і Російською Федерацією посольство не було сповіщене про загиблих в результаті аварії громадянах України", - сказав співрозмовник агентства.

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При цьому дипломат підкреслив, що в Головному управлінні МВС Росії по Бєлгородській області відмовилися в оперативному порядку надати інформацію про загиблих і постраждалих громадян України, запропонувавши консульській посадовій особі посольства звернутися в Алексєєвську центральну районну лікарню або в Департамент охорони здоров'я та соціального захисту Бєлгородської області.

При цьому в поліції по Алексєєвському району і місту Алексєєвка Бєлгородської області відмовилися надати посольству дані загиблих і постраждалих громадян України, пославшись на "вказівку вищих органів".

У той же час, співрозмовник агентства зазначив, що в Алексєєвській центральної районної лікарні також відмовилися надати інформацію про постраждалих, а в Департаменті охорони здоров'я та соціального захисту Бєлгородської області порадили за отриманням необхідних даних звернутися в Головне управління МВС Росії по Бєлгородській області або направити звернення на ім'я губернатора Бєлгородської області.

За словами дипломата, особливо цинічно виглядають слова російських представників влади: "При чому тут посольство України, якщо це громадяни з Луганська, яке ви маєте відношення до них".

Як повідомляв УНІАН, за інформацією посольства України в РФ, сьогодні близько 6.00 годині за київським часом на трасі "Бєлгород-Павловськ" біля міста Алексєєвка Бєлгородської області сталося зіткнення вантажівки КамАЗ з пасажирським мікроавтобусом "Мерседес" української реєстрації.

За попередніми даними, в результаті аварії загинули 11 осіб. Ще 5 осіб госпіталізовані в Алексєєвську центральну районну лікарню.