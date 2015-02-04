У Сумах створюється центр допризовної підготовки молоді
У Сумах впроваджується пілотний проект по створенню центру допризовної підготовки молоді.
Про це повідомив керівник Сумської обласної організації Товариства сприяння обороні Микола Лобушко.
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"Ідею підтримали у вітчизняному оборонному відомстві та Міністерстві освіти і науки. Вже розроблено та погоджено статут цього центру. Він буде базуватися в парку ім. Кожедуба в Сумах, де працює парашутна вежа. Військкомат, з яким ми тісно співпрацюємо, хоче, щоб центр готував фахівців для спецназу. Там можна пройти парашутну і вогневу підготовку, оволодіти навичками рукопашного бою, топографії", - розповів Микола Лобушко.
За його словами, центр повинен запрацювати вже у квітні, а потім аналогічні центри будуть діяти і в районах області.