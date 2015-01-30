У Сумах підпалили патріотичну кав'ярню, яка віддавала весь прибуток на потреби АТО

У Сумах підпалили кав'ярню, відвідувачами якої були волонтери, бійці АТО та небайдужі містяни, які прагнули підтримати українську армію, повідомляє ТСН.16:45.

Весь прибуток від продажу кавових напоїв ішов на потреби Сумського артилерійського полку "Ураган". Синьо-жовта кав'ярня на колесах пропрацювала три місяці.

Зайнялася кав'ярня близько другої ночі. Полум'я помітили перехожі, викликали рятувальників та міліцію. Попередні висновки пожежників - патріотичну кав'ярню підпалили. Так звані "закладки" із запальною сумішшю знайшли під трьома колесами.

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Власник патріотичної кав'ярні вважає підпал - залякуванням патріотів. Згортати волонтерську діяльність не збирається.

Нагадаємо, 4 січня вночі в Одесі стався теракт. Вибух прогримів на Гімназійній вулиці біля будівлі, в якій знаходиться Координаційний центр допомоги бійцям АТО.