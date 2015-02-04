ЗМІ знайшли палац скандального чиновника, якому Гройсман допоміг присвоїти статус "учасника АТО" (фото)

За даними журналістів будинок з земельною ділянкою більш ніж 1,5 га знаходиться в селі Козин під Києвом. Вони зареєстровані на Наталію Дмитрівну Ісаєнко - очевидно, доньку колишнього чиновника.

За інформацією журналістів, такий будинок у чиновника з'явився завдяки тому, що всі військові забудови та розпродаж військового майна роками проходили через Дмитра Ісаєнка, повідомляє "Новое время".

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Більш того, як пише журналіст, документи Дмитра Ісаєнка підготував спікер Верховної Ради Володимир Гройсман, який ще кілька місяців тому був його начальником у міністерстві регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ. За даними журналістів, коли Володимир Гройсман був міністром, саме Дмитро Ісаєнко готував для нього Державну стратегію розвитку України, на реалізацію якої в цьому році передбачено 3 млрд грн.