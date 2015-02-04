ЗМІ знайшли палац скандального чиновника, якому Гройсман допоміг присвоїти статус "учасника АТО" (фото)
Журналісти відшукали будинок колишнього заступника міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Дмитра Ісаєнка, який намагався уникнути люстрації за допомогою статусу учасника АТО.
За даними журналістів будинок з земельною ділянкою більш ніж 1,5 га знаходиться в селі Козин під Києвом. Вони зареєстровані на Наталію Дмитрівну Ісаєнко - очевидно, доньку колишнього чиновника.
За інформацією журналістів, такий будинок у чиновника з'явився завдяки тому, що всі військові забудови та розпродаж військового майна роками проходили через Дмитра Ісаєнка, повідомляє "Новое время".
Читайте такожПрокурор Донеччини отримав статус учасника АТО
Читайте такожрозпорядився звільнити чиновника
Більш того, як пише журналіст, документи Дмитра Ісаєнка підготував спікер Верховної Ради Володимир Гройсман, який ще кілька місяців тому був його начальником у міністерстві регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ. За даними журналістів, коли Володимир Гройсман був міністром, саме Дмитро Ісаєнко готував для нього Державну стратегію розвитку України, на реалізацію якої в цьому році передбачено 3 млрд грн.