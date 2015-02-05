В ООН створили інтерактивну карту руйнувань на Донбасі

Спільний проект ПР ООН та громадської організація "Social Boost" доступний на сайті Redonbass.org, повідомляє «Українська правда».

Необхідність такого проекту ПР ООН пояснили тим, що зараз однією з головних проблем "є відсутність загальнодоступної бази даних про руйнування житлової та громадської інфраструктури".

"Сьогодні громадяни не можуть повідомити безпосередньо інформацію про свій зруйнований будинок, лікарню, школу. Громадськість не знає про те, що зруйновано і що робиться для відновлення", - йдеться в описі проекту.

Новий проект "з одного боку, дає можливість вести моніторинг руйнувань житлових будинків, суспільної та економічної інфраструктури в результаті військових дій в Донецькій і Луганській областях, а з іншого - дає громадянам, уряду і міжнародним організаціям можливість безпосередньо отримати таку інформацію".

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Збір інформації здійснюється децентралізовано, за допомогою інтуїтивного інтерфейсу - кожна людина, що має мобільний телефон і доступ до інтернету, може внести свою інформацію.

"У цьому контексті, отримана база даних буде в розпорядженні Агентства з питань відновлення Донбасу і буде активно використовуватися для поточної роботи. Додатково, база даних може використовуватися для залучення міжнародного фінансування", - пояснили в ПР ООН.