Україна отримає від США 16,4 млн доларів гуманітарної допомоги
12:54, 05 лютого 2015Суспільство
0 0
Держсекретар Джон Керрі під час візиту до Києва заявив, що США нададуть Україні додатково 16,4 мільйона доларів у рамках гуманітарної допомоги.
Порошенко проведе в Києві зустріч з Керрі / zr.ru
Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.
Передбачається, що додаткова гуманітарна допомога буде призначатися постраждалим в ході боїв на Донбасі, зокрема, вимушеним переселенцям, сказав Керрі.
Читайте такожДерждепартамент США наполягає на звільненні Савченко
Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 13.00 президент України Петро Порошенко проведе в Києві зустріч з Керрі. Також Керрі планує зустрітися з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком і міністром закордонних справ Павлом Клімкіним.
Нагадаємо, раніше Державний департамент США включив чотири російських юрособи в санкційний список, передбачений «Актом про нерозповсюдження до Ірану, Північної Кореї і Сирії».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter