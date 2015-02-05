Україна отримає від США 16,4 млн доларів гуманітарної допомоги

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.

Передбачається, що додаткова гуманітарна допомога буде призначатися постраждалим в ході боїв на Донбасі, зокрема, вимушеним переселенцям, сказав Керрі.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 13.00 президент України Петро Порошенко проведе в Києві зустріч з Керрі. Також Керрі планує зустрітися з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком і міністром закордонних справ Павлом Клімкіним.

Нагадаємо, раніше Державний департамент США включив чотири російських юрособи в санкційний список, передбачений «Актом про нерозповсюдження до Ірану, Північної Кореї і Сирії».