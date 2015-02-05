У Херсоні з 138 бомбосховищ половина не придатна для використання

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник відділу з питань цивільного захисту Херсона Олександр Лещенко, в діючих 76 спорудах зможуть сховатися 20,8 тис. осіб.

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За словами чиновника, ще 62 бомбосховища стали непридатними через пошкодження конструктивних елементів, відсутність інженерно-технічного обладнання і підтоплення грунтовими водами.

Крім бомбосховищ, в даний момент в обласному центрі є 272 підвальних приміщення багатоповерхових будинків: Дніпровський район - 114, Комсомольський - 59, Суворовський - 99. В них можливо захистити 155,8 тис. осіб: у Дніпровському районі - 39,8 тис. осіб, у Комсомольському - 39,4 тис. осіб, у Суворовському районі - 76,6 тис. осіб.