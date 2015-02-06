СБУ затримала організатора "референдуму" бойовиків в Сєвєродонецьку

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Встановлено, що громадянин К. у змові з іншими особами агітував місцевих мешканців до участі у псевдоопитуванні, спрямованому на зміну меж території України та порушення конституційного порядку. Крім того, погрожуючи керівництву одного з навчальних закладів міста збройним захопленням будівлі, від імені «штабу армії Юго-Востока» К. вимагав добровільно надати будівлю для проведення сепаратистського референдуму. У цьому ж приміщенні він, обіймаючи посаду «голови виборчої комісії», 11 травня провів голосування та «підрахунок» голосів", - сказано в повідомленні СБУ.

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Слідчий відділ УСБУ в Луганській області у рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України повідомив правопорушнику про підозру у скоєнні вказаного злочину.

СБУ також повідомляє, що 23 січня ц.р. суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 2 місяці.

Відповідно до ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України скоєння дій, направлених на посягання на територіальну цілісність та недоторканість України за попередньою змовою групою осіб, карається обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий термін.

Раніше УНІАН повідомляв, що на Луганщині голову райради затримали за організацію сепаратистського "референдуму".