Рятувальники вивезли 376 людей з міст, які обстрілюються бойовиками

З ними були доставлені майже 10 тонн продуктів харчування (6 тонн питної води і 30 ящиків з продуктами), які були зібрані спільними зусиллями рятувальників міста Києва та Київської області для мирних жителів. Також було доставлено 16 рулонів поліетиленової плівки і бензин для заправки генераторів, які працюють у місцях масового перебування людей (школи, лікарні, бомбосховища), повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів.

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В цей же день рятувальники Мобільного рятувального центру ДСНС провели рятувальну операцію по доставці гуманітарної допомоги та вивезенню людей з селища міського типу Ольховатка, що страждає від обстрілів бойовиків. Решті жителів селища рятувальники доправили частина гуманітарного вантажу, а саме - цукор, гречку, макаронні вироби, консерви, масло, згущене молоко і навіть апельсини. Також на броньованому КрАЗі рятувальникам вдалося вивезти 36 людей з небезпечної території для подальшої доставки в мирні регіони України.

В цілому протягом 5 лютого з Дебальцевого, Авдіївки, Ольховатки і Світлодарська вивезено 376 осіб, з них 40 дітей, 5 інвалідів і 2 поранених. Останні були доставлені в лікарню Артемівська.