В окупованому Криму заарештували ще одного татарина

Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров.

За його інформацією, попередньо, у чоловіка в будинку провели обшук.

"В окупованому Криму російські карателі заарештували чергового учасника мітингу 26 лютого 2014 року - Ескендера Кантемірова. Перед цим у його будинку вчинили обшук", - написав Чубаров.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого у Криму був затриманий кримськотатарський активіст Асан Чебієв, який є близьким родичем одного з координаторів Комітету із захисту прав кримськотатарського народу Абмеджита Сулейманова. Йому інкримінують участь у масових заворушеннях біля стін Верховної Ради АРК 26 лютого 2014 року.

29 січня був затриманий заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз. Чийгозу інкримінується ст. 212 ч. 1 Кримінального кодексу Російської Федерації (організація масових безладів), яка передбачає позбавлення волі строком до 10 років