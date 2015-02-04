У Криму затримали ще одного кримськотатарського активіста

Об це йдеться в повідомленні Кримської польової місії з прав людини у Facebook.

«За оперативними даними КПМ в селищі Совєтському співробітниками правоохоронних органів було затримано Асана Чебієва, який є близьким родичем одного з координаторів Комітету із захисту прав кримськотатарського народу Абмеджіта Сулейманова», - йдеться в повідомленні.

Як повідомив у Facebook лідер Меджлісу Рефат Чубаров, зараз Чебієва допитують у Слідчому комітеті в Сімферополі.

«Окупаційною владою кілька годин тому затриманий Асан Чебієв, 1957 року народження, житель села Заповітне Совєтського району Криму.

Читайте такожГПУ розслідує незаконний арешт в Криму лідера Меджлісу ЧийгозаЯк і заступникові голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтему Чийгозу окупанти інкримінують Чебієву участь у мітингу прихильників територіальної цілісності України, що відбувся у Сімферополі 26 лютого 2014 року...», - написав Чубаров.

Як повідомляв УНІАН, Чийгоза було затримано 29 січня «за підозрою в організації і участі у масових безпорядках». За словами офіційного представника Слідчого комітету РФ Володимира Маркіна, йдеться про події 26 лютого 2014 року, коли відбулася акція протесту за участю активістів Меджлісу в Сімферополі біля будівлі кримського парламенту.

29 січня Київський райсуд Сімферополя ухвалив рішення про арешт Чийгоза до 19 лютого.