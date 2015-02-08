Богомолець: 3,5 тисячі молодих офіцерів із 14 військових вишів пройдуть курси з тактичної медицини

Три з половиною тисячі молодих офіцерів військових вишів України пройдуть курси з тактичної медицини.

Про це повідомила радник президента України, народний депутат Ольга Богомолець сьогодні під час брифінгу у Львові, передає кореспондент УНІАН.

За її словами, це дасть змогу вирішити проблему максимально швидкого надання медичної допомоги та врятувати життя якомога більшій кількості бійців, які зараз воюють на передовій у зоні АТО.

Богомолець підкреслила, що «під час навчань курсанти отримають практичні навички із зупинки втрати крові, розблокування дихальних шляхів, рятування від пневмотораксу, належне транспортування пораненого».

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«Навчання вже відбулися у чотирьох військових закладах Києва та військовій академії міста Житомира, сьогодні вони відбуваються у Львові, завтра - у Хмельницькому. Також проводитимуться у Харкові, Одесі та Дніпропетровську. В загальному практичні навички здобудуть офіцери 14 військових вишів України», - зазначила радник.

Вона наголосила, що навчання проводять сертифіковані інструктори НАТО і навчені у бою українські спеціалісти з військової тактичної допомоги та сертифіковані інструктори, які навчають солдатів наданню першої допомоги у бою.

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«Лікарі спеціально відсторонені від проведення цього курсу, адже основне його завдання полягає не у наданні медичної професійної допомоги, а власне, як надати ту годину часу, за яку можна буде довести пораненого до лікувального закладу, де вже буде надана безпосередньо лікарська допомога», - розповіла Богомолець.

Крім того, у Львові вона відвідала бійців із зони АТО, які проходять лікування і реабілітацію у Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону, ознайомилася зі станом робіт на Львівському міжрегіональному центрі соціально-трудової, професійної та медичної реабілітації інвалідів та зустрілася з керівництвом Львівської обласної державної клінічної психіатричної лікарні.