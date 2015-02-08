За добу в зоні АТО загинули 12 українських військових, ще 24 поранені

За минулу добу на Донбасі загинули 12 українських військових, ще 24 бійця отримали поранення.

Про це "5 каналу" повідомив речник штабу АТО Андрій Лисенко.

З його слів, бойовики 111 разів відкривали вогонь у бік українських військових. Обстріляли майже 40 населенних пунктів. Зокрема, Чорнухине, Новогригорівку, Малоорлівку, Станицю Луганську, Кримське.

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Найскладніша ситуація наразі склалася навколо Дебальцевого.

"Після масованих обстрілів з РСЗВ БМ-21 "Град", артилерії, мінометів та стрілецької зброї, бойовики неодноразово намагалися штурмувати опорні пункти та блокпости сил АТО поблизу н.п. Дебальцеве та Чорнухине. Всі напади терористів відбито", - зазначив Лисенко.