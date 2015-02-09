Письменники та музиканти проведуть фестиваль "Українська весна" у трьох прифронтових містах

Проведення фестивалю ініціював український письменник Сергій Жадан, пише Радіо Свобода.

Серед письменників, які візьмуть участь в «Українській весні» – Андрій Курков, Олександр Ірванець, Світлана Поваляєва та інші. Серед музикантів – гурт Kozak System і «Собаки у космосі». З Німеччини також прилетить співачка і композитор Мар’яна Садовська.

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"Я думаю, що це буде самодостатній якісний мистецький захід, і сподіваюсь, що в майбутньому подібні акції не будуть якоюсь дивиною, рідкістю, а відбуватимуться регулярно. Тому що, на жаль, ситуація до війни на Донбасі справді була не найкращою, туди мало хто приїздив. Уся ця територія віддавалася на відкуп іноземній пропаганді. Існував стереотип, що Донбас – це українофобська територія, біла пляма, на яку не варто звертати увагу. Це велика помилка, але її ще не пізно виправляти", – зауважує письменник.