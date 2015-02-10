ООН: менше ніж за тиждень загинуло 263 мирних жителів Донбасу

Про це йдеться в повідомленні ООН в "Твіттері". "Україна: з 31 січня по 5 лютого в результаті бойових дій загинуло як мінімум 263 мирних жителі, 674 отримали поранення", - сказано в повідомленні.

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Крім цього, в ООН повідомили, що з березня 2014 року по 6 лютого 2015 року на Донбасі кількість загиблих дітей досягла 59, поранені - 153 дитини.

Такох зазначається, що Всесвітня організація охорони здоров'я посилює свою діяльність в сфері охорони здоров'я на сході України.