ООН: менше ніж за тиждень загинуло 263 мирних жителів Донбасу
07:48, 10 лютого 2015Суспільство
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В період з 31 січня по 5 лютого в зоні бойових дій на Донбасі загинули не менше 263 мирних жителів.
REUTERS
Про це йдеться в повідомленні ООН в "Твіттері". "Україна: з 31 січня по 5 лютого в результаті бойових дій загинуло як мінімум 263 мирних жителі, 674 отримали поранення", - сказано в повідомленні.
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Крім цього, в ООН повідомили, що з березня 2014 року по 6 лютого 2015 року на Донбасі кількість загиблих дітей досягла 59, поранені - 153 дитини.
Такох зазначається, що Всесвітня організація охорони здоров'я посилює свою діяльність в сфері охорони здоров'я на сході України.
Украина: с 31 янв по 5 фев в результате боевых действий погибло как минимум 263 мирных жителя, 674 получили ранения - ООН
— ООН (@UnitedNationsRU) February 9, 2015
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