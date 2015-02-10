Посол Польщі: спершу безвізовий режим з ЄС діятиме тільки для власників біометричних паспортів

Про це заявив сьогодні в Києві посол Польщі в Україні Генрик Літвін, повідомляє українська служба Радіо Свобода.

«Можливий безвізовий режим буде встановлений для власників біометричних паспортів. Тобто, громадяни України, в яких не буде біометричних паспортів, й які будуть зацікавлені у поїздках у шенгенську зону, будуть далі звертатись за візами до консульств. Перед нами перехідний період, в якому частково буде безвізовий режим, а частково візи будуть залишатись», – пояснив Літвін.

За словами посла, минулого року консульські установи Польщі в Україні видали понад 830 тисяч віз, з них понад 270 тисяч – національні польські візи. Найбільшу кількість віз – понад 350 тисяч – видало консульство Польщі у Львові.

До того ж, як зазначив Літвін, щодня українсько-польський кордон перетинають десятки тисяч українців у рамках малого прикордонного руху.

Читайте такожЗразки біометричних паспортів направлені в іноземні консульстваПосол також повідомив, що Варшава не збільшуватиме кількість консульських співробітників в Україні, хоча навантаження на консульства збільшується. На думку дипломата, з надмірним навантаженням треба боротися перш за все збільшенням частки багаторазових віз.

З 12 січня 2015 року українці почали подавати документи для отримання біометричних паспортів.

Раніше президент України Петро Порошенко заявляв, що Київ розраховує отримати безвізовий режим з ЄС за результатами Ризького саміту, за планового на травень 2015 року.