Рада віднесла до числа інвалідів війни постраждалих під час Революції гідності

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 235 народних депутатів із 320 зареєстрованих у сесійній залі.

Законом частина 2 статті 7 Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту" доповнюється пунктом 10, згідно з яким до інвалідів війни належать також інваліди з числа осіб, які стали інвалідами внаслідок поранень, калiцтва, контузiї чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участi у масових акціях громадського протесту в Україні від 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Віктора Януковича (Революція гідності), та якi звернулися по медичну допомогу у перiод від 21 листопада 2013 року по 30 квiтня 2014 року.

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Зазначається, що абзац 1 цього пункту не поширюється на працiвникiв мiлiцiї, осiб, якi проходили службу у правоохоронних органах спецiального призначення, вiйськовослужбовцiв Внутрiшнiх вiйськ, Збройних сил та iнших вiйськових формувань, якi отримали iнвалiдність внаслiдок поранень, калiцтва, контузiї чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних при виконаннi службових обов’язків, пов’язаних із подiями Революцiї гiдностi.

Участь осiб, зазначених в абзаці 1 цього пункту, у Революцiї гiдностi та отримання ними пiд час Революцiї гiдностi поранень, калiцтва, контузiї чи інших ушкоджень здоров’я, встановлюється в порядку, визначеному Кабiнетом мiнiстрiв України.

Зв’язок iнвалiдностi з пораненнями, калiцтвом, контузiєю чи іншим ушкодженням здоров’я, отриманими особами, зазначеними в абзаці 1 цього пункту, пiд час участi у Революцiї гiдностi, встановлюється за результатми медико-соцiальної експертизи у порядку, визначеному Кабмiном.

Порядок надання статусу інваліда війни особам, зазначеним в абзаці 1 цього пункту, визначає уряд.

Закон набуває чинності від дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через 10 днів від дня опублікування.

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