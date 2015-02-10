Адвокати Савченко оскаржать продовження їй арешту

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам повідомив адвокат льотчиці Микола Полозов.

"Дана постанова Басманного суду, природно, нас не влаштовує. Ми її будемо оскаржувати у Московському міському суді", - сказав Полозов.

Він також повідомив, що найближчим часом у Басманному суді розглядатимуться нові скарги захисту Савченко, зокрема, про бездіяльність слідства в частині недопущення її на сесію ПАРЄ та інші.

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"Шанси побачити Надію ще будуть", - наголосив він.

У свою чергу, адвокат Марк Фейгін наголосив, що у Європейському суді з прав людини перебуває близько 5 скарг і доповнення у справі Савченко.

Він вважає, що сьогоднішнє рішення суду про продовження строку арешту льотчиці свідчить про те, що рішення про її долю не прийняте на найвищому рівні серед влади РФ.

"Лише міжнародний тиск може змусити РФ і перших осіб піти на якісь поступки в справі Савченко ... Савченко і без того є предметом розбіжностей на переговорах у "нормандському форматі" та інших. Суд, який не вирішує цю проблему, він передає її нагору", - сказав Фейгін.

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За його словами, питання Савченко буде вирішуватися на рівні президентів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 лютого, Басманний суд Москви задовольнив клопотання слідства, продовживши до 13 травня термін арешту Савченко.

Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли до Росії, де обвинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. Також у Росії льотчицю обвинуватили у незаконному перетині кордону.

27 жовтня 2014 року Басманний суд Москви продовжив термін утримання Савченко під вартою до 13 лютого 2015 року.

22 грудня Московський міський суд відхилив апеляційну скаргу захисту Савченко і залишив її під вартою. Льотчицю утримують у московському СІЗО №6.

26 жовтня на позачергових парламентських виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала її до ПАРЄ.

15 грудня Савченко оголосила голодування.