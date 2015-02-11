Церковники закликали громадян захищати Україну

«Заради спільної перемоги один нехай йде до війська, інший нехай посильно працює, допомагаючи армії як капелан, волонтер, у шпиталях, нехай допомагає родинам військовослужбовців, постраждалим мирним мешканцям Донбасу та вимушеним переселенцям», - йдеться в зверненні, прийнятому 10 лютого на черговому засіданні Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій України під головуванням предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату, Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства культури України.

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Як зазначається у Зверненні до громадян України про обов’язок допомоги у захисті Батьківщини, «вперше від часу відновлення своєї незалежності Україна постала перед загрозою зовнішньої небезпеки та особливими внутрішніми викликами. Норми міжнародного права та принципи моралі плюндруються у намаганні змусити українців відмовитися від можливості самостійно визначати своє майбутнє. Докладаються значні зусилля щоби зруйнувати суверенітет та цілісність нашої держави. Як глави і представники Церков і релігійних організацій України ми намагаємося і будемо робити все, що від нас залежить, для припинення кровопролиття, встановлення міцного миру, подолання ворожнечі між людьми та народами. Разом з тим ми визнаємо право людини та держави боронити себе від агресії, від тих, хто незаконно взявши в руки зброю замислив зло, сіючи смерть, горе та сльози на українській землі Донбасу. Тому ми закликаємо віруючих, у відповідності до своїх релігійних переконань та можливостей, брати участь в обороні Батьківщини. Заради спільної перемоги один нехай йде до війська, інший нехай посильно працює, допомагаючи армії як капелан, волонтер, у шпиталях, нехай допомагає родинам військовослужбовців, постраждалим мирним мешканцям Донбасу та вимушеним переселенцям».

Крім того, Всеукраїнська рада церков закликала політиків та державних керівників відкласти всі суперечності, об’єднавши зусилля для захисту Батьківщини, для боротьби з головним внутрішнім злом – корупцією, для проведення необхідних економічних і політичних реформ на благо всього українського народу.

Як зазначається у зверненні, «у минулому наш народ не раз зазнавав поразки саме тому, що його провідники сварилися між собою, у час зовнішньої агресії продовжували сперечатися за владу і повноваження. Уроки історії маємо пам’ятати, щоби нині не припускатися старих помилок. Для подолання агресії, встановлення справедливого миру в Україні потрібна консолідація зусиль суспільства, всіх гілок державної влади, політичних партій та громадських організацій. До такого єднання зусиль у обороні Батьківщини, у допомозі захисникам Вітчизни та постраждалим мирним мешканцям Донбасу ми закликаємо і віруючих всіх Церков та релігійних організацій. Заради свободи і свого майбутнього ніхто не повинен залишатися осторонь у час боротьби за мир, незалежність і свободу своєї країни».

Всіх віруючих Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій закликала «продовжувати молитви про мир у державі, про зупинення кровопролиття, про перемогу правди, утвердження справедливості та свободи. Особливо закликаємо молитися про захисників України, які заради нас віддають своє життя. Сподіваємося, що з Божою допомогою мир, порозуміння та процвітання повернуться на українську землю. Нехай благословення Всевишнього перебуває з усіма, хто захищає Україну, прагне миру та бореться за правду», йдеться у зверненні за підписом Патріарха Філарета.