Патріарх Філарет нагородив орденом сенатора Маккейна (фото)

Про це йдеться в повідомленні УПЦ Київського патріархату на її сторінці у Facebook.

Водночас, медіа-портал української діаспори VIDIA повідомляє, що Патріарх Філарет нагородив сенатора Маккейна за підтримку України під час Євромайдану та після нього у боротьбі проти російської агресії.

За даними порталу, Філарет перебуватиме з візитом у Вашингтоні до 6 лютого. За цей час він зустрінеться із дипломатами, сенаторами, конгресменами та українською громадою США.

5 лютого Патріарх Філарет візьме участь у Національному молитовному сніданку у Вашингтоні, на якому буде присутній президент США Барак Обама.

Наразі Патріарх уже зустрівся з послом України у США Олександром Моциком, прихильним до України конгресменом від Іллінойсу Пітером Роскамом.

Супроводжували Філарета митрополит Переяслав-Хмельницький і Білоцерківський Епіфаній та голова Парафіяльної ради Української православної кафедри Св. Андрія Первозванного Іван Яресько, брат міністра фінансів України Наталії Яресько, повідомляє медіа-портал української діаспори.

Читайте такожМаккейн: ненадання Україні зброї буде сигналом слабкості для потенційних агресорів у всьому світіНагадаємо, РФ з лютого 2014 року здійснює військову агресію проти України. У відповідь на це ЄС, США, Канада, Японія та інші країни запровадили санкції проти окремих посадовців та установ. Однак, Володимира Путіна це не зупиняє.

18 вересня на спільному засіданні палат Конгресу США у Вашингтоні президент України Петро Порошенко закликав світ підтримати армію України зброєю, бо «не можна виграти війну простирадлами». 21 вересня сенатор Маккейн розкритикував рішення адміністрації президента США, яка відмовила президенту України Порошенку в проханні про надання зброї.

"Це ганьба, що адміністрація продовжує відмовляти Україні в наданні військової допомоги, якої вона вкрай потребує після того, як її розчленував президент Путін та окупували російські війська", - заявив сенатор. Маккейн підкреслив, що своєю відмовою Білий дім поставив під загрозу лідерство США у світі, а також дав небезпечний сигнал іншим диктаторам та агресорам, які вважають, що "зможуть поставити вільний світ на коліна". На переконання Маккейна, Сполучені Штати мають зобов'язання перед цінностями, які поважають – допомагати людям, що захищають свою свободу та свою країну від агресії тиранів.

19 листопада Маккейн під час дискусії, присвяченій 25-й річниці Оксамитової революції в Чехословаччині, знову закликав жорстко протидіяти «диким амбіціям» Путіна відновити російську імперію і надати дієву допомогу Україні.

«…Ми не мусимо втягуватися у третю світову війну. Нам навіть «холодну війну» починати не треба. Нам треба підтримати принципи НАТО і зробити все можливе, щоб допомогти українцям, які не хочуть залишатися в орбіті Москви, а хочуть бути частиною Європи. Ми повинні їм допомогти. І не лише зброєю. Ми повинні говорити від імені України, як колись президент Рейґан відстоював народ Чехії і говорив від імені Вацлава Гавела», - заявив сенатор Маккейн.