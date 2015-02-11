У Слов'янську затримано двох мародерів

Зловмисники виносили майно громадян зі зруйнованих квартир будинку, який постраждав від артилерійського снаряда в липні минулого року, повідомляє прес-служба ГУМВС у Донецькій області.

"До чергової частини міського відділу міліції надійшло повідомлення від 58 - річної місцевої жительки про те, що в пошкодженому під'їзді будинку на вул. Бульварна перебувають сторонні особи. А кількома днями раніше в міськвідділ міліції звернулася 30 - річна городянка із заявою про те, що було викрадено належне їй майно зі зруйнованої квартири за тією ж адресою", - сказано в опвідомленні.

Читайте такожУ Луганську бойовики викрали зі складу алкоголь на 11 мільйонів гривеньЗгідно з повідомленням, зловмисниками виявилися неодноразово судимі місцеві жителі, 21 і 28 років, які наприкінці січня неодноразово проникали в квартири зруйнованого під'їзду.

Слідчим відділом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 «Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.