У Слов'янську затримано двох мародерів

17:47, 11 лютого 2015
Суспільство
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У Слов'янську співробітники карного розшуку спільно з бійцями Національної гвардії затримали двох місцевих жителів, які займалися мародерством. 

Міліція затримала мародерів, які виносили майно зі зруйнованих осель

Зловмисники виносили майно громадян зі зруйнованих квартир будинку, який постраждав від артилерійського снаряда в липні минулого року, повідомляє прес-служба ГУМВС у Донецькій області.

"До чергової частини міського відділу міліції надійшло повідомлення від 58 - річної місцевої жительки про те, що в пошкодженому під'їзді будинку на вул. Бульварна перебувають сторонні особи. А кількома днями раніше в міськвідділ міліції звернулася 30 - річна городянка із заявою про те, що було викрадено належне їй майно зі зруйнованої квартири за тією ж адресою", - сказано в опвідомленні.

Читайте такожУ Луганську бойовики викрали зі складу алкоголь на 11 мільйонів гривеньЗгідно з повідомленням, зловмисниками виявилися неодноразово судимі місцеві жителі, 21 і 28 років, які наприкінці січня неодноразово проникали в квартири зруйнованого під'їзду.

Слідчим відділом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 «Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.

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