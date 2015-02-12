УПЦ МП скасувала святкові заходи на Масляну

Про це йдеться у зверненні Предстоятеля УПЦ (МП) Митрополита Київського і всієї України Онуфрія, оприлюдненому на офіційному сайті УПЦ.

“Через кілька днів Церква розпочне відзначати Масляну неділю. Зазвичай українці в ці дні у веселощах очікують настання Великого Посту. Але пам’ятаючи про криваву трагедію на Майдані, річниця якої припадає на Масляний тиждень, пам’ятаючи про тисячі загиблих за минулий рік на Сході України, пам’ятаючи про те, що і сьогодні, а може й тепер там не перестають гинути люди, Українська Православна Церква скасовує усі святкові заходи, які традиційно припадали на цей час року”, - повідомляється у зверненні.

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Предстоятель УПЦ (МП) закликає представників культури і мистецтва, засобів масової інформації, всіх співвітчизників долучитися до цієї ініціативи.

“Тепер не час розваг і веселощів. Тепер час молитви і посту, час спокутування гріхів заради майбутнього нашої України та її нащадків”, - підкреслює Блаженніший Онуфрій.

“Рік тому весь світ схвилювали події, які саме тут, у Києві, забрали життя понад сотні наших співвітчизників. Їх жертва стала початком ще більшої трагедії, котра зробила минулий рік кровавою сторінкою української історії”, - нагадує Митрополит Київський і всієї України.

“Від імені тисячолітньої Української Православної Церкви я закликаю всіх, хто називає себе християнином, негайно припинити вбивати один одного. Адже жертвами бойових дій щодня стають десятки ні в чому не повинних мирних жителів, жінок, людей похилого віку, і що саме страшне – безгрішних дітей”, - закликає Предстоятель УПЦ (МП).

“Ми разом з тисячами вдів і сиріт, разом з невтішними матерями найкращих синів України, що полягли на сході нашої Батьківщини, разом з усіма нужденними і скаліченими, разом з усіма, хто втратив свій дім, благаємо Бога докласти мудрості і християнської любові всім, від кого залежить припинення цього жахливого кровопролиття. Ми невтомно молимо Бога принести на Українську землю довгоочікуваний мир”, - говорить у зверненні Митрополит Онуфрій.