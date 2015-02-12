Міністру оборони на 50-річчя подарували торт і картину з портретами Путіна (фото)
15:26, 12 лютого 2015Суспільство
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Міністр оборони України Степан Полторак святкував учора день народження.
@Sever_sky
Міністру оборони України Степану Полтораку вчора виповнилося 50 років, з чим його привітали співробітники міністерства.
Читайте такожУ Севастополі портрет Путіна залишили без очей (фото)Зокрема, міністрові презентували торт, прикрашений портретом російського президента та картину з Путіним.
@Sever_sky
@Sever_sky
@Sever_sky
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