Міністру оборони на 50-річчя подарували торт і картину з портретами Путіна (фото)

Міністр оборони України Степан Полторак святкував учора день народження.

Міністру оборони України Степану Полтораку вчора виповнилося 50 років, з чим його привітали співробітники міністерства. Читайте такожУ Севастополі портрет Путіна залишили без очей (фото)Зокрема, міністрові презентували торт, прикрашений портретом російського президента та картину з Путіним.

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