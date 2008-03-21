Маршрутка зіткнулася з КамАЗом: є постраждалі

Вчора, о 13-й годині, на Київщині, на 47 км автодороги Київ-Чоп, поблизу с. Калинівка Макарівського району, водій мікроавтобуса "Мерседес-Бенц", рухаючись в напрямку Житомира, не вибрав безпечну швидкість і зіткнувся з "КАМАЗом".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, у маршрутці перебувало 15 пасажирів.

Внаслідок ДТП водій та троє пасажирів мікроавтобуса "Мерседес-Бенц" отримали тілесні ушкодження і госпіталізовані до Макарівської райлікарні.