Маршрутка зіткнулася з КамАЗом: є постраждалі
10:27, 21 березня 2008Суспільство
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У мікроавтобусі перебувало 15 чоловік
Вчора, о 13-й годині, на Київщині, на 47 км автодороги Київ-Чоп, поблизу с. Калинівка Макарівського району, водій мікроавтобуса "Мерседес-Бенц", рухаючись в напрямку Житомира, не вибрав безпечну швидкість і зіткнувся з "КАМАЗом".
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, у маршрутці перебувало 15 пасажирів.
Внаслідок ДТП водій та троє пасажирів мікроавтобуса "Мерседес-Бенц" отримали тілесні ушкодження і госпіталізовані до Макарівської райлікарні.
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