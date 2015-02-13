На вихідних до України прийдуть тумани і потепління до +6

Антициклон на ім'я Габріела буде визначати погоду у всіх областях, суттєві опади малоймовірні, лише місцями очікуються тумани та імла, а на дорогах утримається ожеледиця. Про це повідомляє «Оpogode».

У західній частині буде сухо. Температура повітря вночі 3-10 морозу, вдень 0-5 тепла.

У північних областях істотних опадів не очікується, лише у неділю місцями невеликий мокрий сніг. Температура повітря вночі 2-10 градусів морозу, вдень 0-5 тепла.

В центральній частині - без опадів. Температура повітря вночі 2-8 морозу, вдень 1-6 градусів тепла.

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У східних областяхопадів не очікується. Температура повітря вночі 3-9 градусів морозу, вдень 0-5 тепла.

У південній частині опади малоймовірні. Температура повітря вночі від 3 тепла до 2 морозу, вдень 1-6 градусів тепла.

У Києві опадів не передбачається. Температура повітря вночі 3-5 градусів морозу, вдень 0-2 градуси тепла.

Вітер в Україні південно-західний, 5-12 м/с.