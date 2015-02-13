ЗМІ: В акваторії Ялти пролунав потужний вибух

За словами очевидців, звукова хвиля поширилася з моря в районі селища Нікіта, - повідомляє кореспондент Крим.Реалії.

Очевидці стверджують, що гуркіт від вибуху було чути на узбережжі Ялти в радіусі 20 кілометрів. Сила його була така, що в районі ялтинського зоопарку, розташованого в передгір'ях, вібрували скла в житлових будинках і спрацювали сигналізації на автомобілях, припаркованих на стоянці поруч. Місцеві жителі кажуть, що гуркіт вибуху добре було чути і в Гурзуфі.

Читайте такожВ анексованому Криму розпочалися навчання російських військовослужбовцівТак як самого вибуху в море очевидці з берега не спостерігали, вони роблять висновок, що стався він далеко у відкритому морі, і до Ялти докотилася тільки звукова хвиля.

Одні ялтинці пов'язали вибух з військово-морськими навчаннями збройних сил Російської Федерації, які відбуваються зараз біля узбережжя Криму, інші - з підводним вибухом сірководню в морській воді, який зазвичай передує землетрусу.

Офіційні структури поки ніяк не коментують подію.