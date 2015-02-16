На Одещині знесли ще один пам'ятник Леніну
10:03, 16 лютого 2015Суспільство
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У Красноокнянському районі Одеської області зруйновано пам'ятник Володимиру Леніну.
Фото зруйнованого пам'ятника в ніч з 1 на 2 січня / mayak.org.ua
Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної організації ВО «Свобода», до організації надійшло повідомлення про те, що в районному центрі Красні Окни у вихідні невідомі скинули з постаменту пам'ятник, який в результаті падіння розбився.
Читайте такожВ Одеській області шість пам'ятників Леніну перебувають під охороною держави - ОДАУ прес-службі відзначили, що у райцентрі більше не залишилося пам'ятників Леніну, перший зруйнували в ніч з 1 на 2 січня, «привітавши, таким чином, жителів райцентру з днем народження лідера ОУН Степана Бандери».
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