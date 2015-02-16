Тимчасовий притулок у Росії отримали 260 тисяч українців
14:54, 16 лютого 2015Суспільство
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Тимчасовий притулок у Росії з початку конфлікту на Донбасі отримали понад 260 тис. українців.
В РФ знаходяться 2,5 млн українців Фото: УНІАН
Про це ссказала начальник профільного управління Федеральної міграційної служби (ФМС) Росії Валентина Казакова, передає Бі-бі-сі.
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Близько 250 осіб, за її словами, отримали статус біженця.
Голова відомства Костянтин Ромодановський додав, що в Росії в даний час знаходяться 2,5 млн громадян України, з них понад 900 тис. є жителями південно-сходу України, де триває збройний конфлікт.
В кінці січня ФМС продовжила термін перебування в Росії громадян України, в тому числі призовного віку, на термін більше 90 діб.
У свою чергу Україна сприйняла рішення ФМС як втручання у внутрішні справи країни.
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