Тимчасовий притулок у Росії отримали 260 тисяч українців

Про це ссказала начальник профільного управління Федеральної міграційної служби (ФМС) Росії Валентина Казакова, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожООН: в Україні понад мільйон переселенців - BBC

Близько 250 осіб, за її словами, отримали статус біженця.

Голова відомства Костянтин Ромодановський додав, що в Росії в даний час знаходяться 2,5 млн громадян України, з них понад 900 тис. є жителями південно-сходу України, де триває збройний конфлікт.

В кінці січня ФМС продовжила термін перебування в Росії громадян України, в тому числі призовного віку, на термін більше 90 діб.

У свою чергу Україна сприйняла рішення ФМС як втручання у внутрішні справи країни.