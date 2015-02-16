Савченко оглянули німецькі лікарі

За повідомленням служби, в результаті проведеного огляду та лабораторно-інструментальних досліджень розбіжностей в оцінці стану здоров’я Надії Савченко з боку іноземних лікарів і лікарів-фахівців Росії на момент огляду не виявлено, повідомляє радіо "Свобода".

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Після огляду іноземні фахівці оцінили стан здоров’я Надії Савченко як задовільний, наголошують у службі виконання покарань Росії.

У Росії Надію Савченко звинувачують у причетності до загибелі російських журналістів на Донбасі. У липні минулого року її взяли під варту в Росії після того, як її, захоплену в полон сепаратистами, перевезли через кордон і передали російським силовикам. За даними захисту, вона не могла бути причетною до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон до їхньої смерті.

13 грудня 2014 року Надія Савченко оголосила голодування і продовжує його дотепер. 29 січня її перевели до медсанчастини.