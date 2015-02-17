Помер відомий радіоведучий Сергій Галібін
11:48, 17 лютого 2015Суспільство
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Сергій Галібін потрапив у лікарню і перебував у глибокій комі.
Сергій Галібін перебував у глибокій комі / facebook.com/sergiigalibin
Сьогодні зранку помер відомий радіоведучий Сергій Галібін.
Про смерть знаменитого радіодіджея повідомив ведучий Анатолій Анатоліч на сторінці у Facebook, передає ТСН.
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Він написав коротко: "Серьоги не стало".
Перед цим дружина Анатоліча Юля у соцмережі розповіла, що Галібін потрапив у лікарню і перебуває у глибокій комі. У ведучого стався інсульт. Зауважимо, що Сергій Галібін не дожив до свого 45-річчя рівно один день.
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