Завтра в Україні різко потеплішає на 18 градусів

Протягом дня потеплішає до відлиги в більшості областей. Проте ніч ще залишиться морозною, 5-15 градусів нижче нуля. Атмосферні фронти обумовлять сніг та мокрий сніг у західних і північних областях, на дорогах очікується ожеледиця. Про це повідомляє «Оpogode».

У західних областях пройде сніг, вдень - мокрий сніг. Температура повітря вночі 4-10 морозу, вдень потеплішає до 0-6 градусів тепла.

У північних областях очікується сніг. Температура повітря вночі 6-12, місцями до 15 морозу, вдень від 3 морозу до 3 тепла.

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У центральних областях переважно без опадів, лише на Вінниччині - буде йти сніг. Вночі 5-12 морозу, вдень від 2 морозу до 3 тепла.

На сході без істотних опадів. Вночі-8-15 градусів, вдень 1-6 морозу.

У південній частині переважно без опадів. Температура повітря вночі 3-8 морозу, вдень 0-5 тепла.

У Києвівипаде сніг. Температура повітря вночі-7-12, вдень потеплішає до відлиги.