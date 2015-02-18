Кабмін до 2017 року імплементує водійські права євроформату

Про це повідомляється на сайті українського уряду.

Документ запроваджує єдині для усіх держав-членів ЄС положення щодо видачі національних посвідчень водія для забезпечення взаємного визнання посвідчень водія, і, як наслідок, подальшого спрощення вільного пересування громадян між державами-членами ЄС.

Він також затверджує технічний опис європейського зразка посвідчення водія, врегульовує питання розміщення в ньому мікрочипа, встановлює вимоги до підготовки претендентів на отримання посвідчення водія, умови видачі посвідчень водія (вікові та кваліфікаційні), їх періодичної заміни.

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Окрім того, як зазначається, документ встановлює єдині для всіх країн терміни медоглядів для водіїв, запроваджує вимоги щодо базової кваліфікації та підготовки осіб, які приймають іспити на право керування транспортними засобами, а також уніфікує вимоги до іспитів на право керування транспортними засобами.

Як зазначається, положення директиви повинні бути імплементовані в Україні до листопада 2017 року.