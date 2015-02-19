Завтра до України прийде потепління до +5, але дощитиме

20 лютого атмосферний фронт обумовить невеликі опади на заході та півночі України. Буде йти дощ та мокрий сніг. На решті території суттєві опади малоймовірні, лише можливі тумани. Потепління охопить всі області, лише вночі на сході ще буде морозно-4-11 градусів. Про це повідомляє «Оpogode».

У західних областях очікується мокрий сніг і дощ. Температура повітря вночі -3 + 3, вдень 0-5 градусів тепла.

На півночі - переважно мокрий сніг і дощ. Температура вночі від 2 тепла до 3 морозу, на Сумщині до 8 морозу, вдень 0-5 тепла.

Читайте такожСиноптики пообіцяли українцям теплий лютий, але весна почнеться заморозками

У центральних областях переважно без опадів, лише на Вінниччині мокрий сніг. Вночі від 3 тепла до 2 морозу, вдень 0-5 тепла.

На сході суттєві опади малоймовірні. Вночі 4-12 морозу, вдень 0-5 морозу, місцями 0-3 тепла.

У південній частині істотні опади не передбачаються. Вночі та вдень від 2 морозу до 6 тепла.

У Києві будуть йти мокрий сніг і дощ. Температура повітря вночі близько нуля, вдень 0-3 тепла. На дорогах місцями можлива ожеледиця.