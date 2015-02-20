Експерти Ради Європи оприлюднять звіт по Майдану 31 березня

Про це повідомляє сайт Ради Європи, передає "ЕвроПравда". "Функція групи полягає в тому, щоб розглянути, чи відповідає розслідування цих інцидентів всім вимогам Європейської конвенції з прав людини і прецедентного права Європейського суду з прав людини", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожПравозахисники: На Майдані загинули не менше 114 осіб, 27 – зникли безвісти

Звіт зараз знаходиться в процесі підготовки і його текст буде переданий генеральному секретарю Ради Європи і українській владі 31 березня 2015 року.

Мандат діяльності групи було розширено і на розслідування трагічних подій в Одесі на початку травня минулого року. "Тому група нещодавно звернулася до Генеральної прокуратори України за попереднім запитом щодо ходу розслідування подій, які відбулися в Одесі", - йдеться в заяві.

Міжнародна дорадча група, яка складається з трьох незалежних експертів, була створена за ініціативою генсека Ради Європи Торбйорна Ягланда.

Її очолює колишній голова Європейського суду з прав людини Ніколас Братца, два інших члени групи - колишній суддя ЄСПЛ Володимир Буткевич та колишній прокурор України Анатолій Анпілогов.