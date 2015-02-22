Опубліковано відео вибуху в Харкові

У мережі з'явилося моторошне відео моменту вибуху в Харкові. Чоловік знімав на мобільний мирну ходу, яка саме вирушила у бік Площі Конституції, аж раптом прогримів вибух.

Люди почали розбігатися у різні сторони, лунали крики поранених, передає ТСН.ua.

Обережно! На відео шокуючі подробиці та ненормативна лексика!

Нагадаємо, що вибух у Харкові стався під час формування колони, яка збиралася йти від Палацу спорту на Площу Конституції, де було заплановано проведення громадської панахиди за воїнами, загиблими в АТО.

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Варто зазначити, що хода відбулася, незважаючи ні на що. Під час вибуху загинули дві людини, одна з яких - міліціонер. Спочатку повідомлялося про трьох загиблих. В СБУ вже заявили про затриманих запідозрою у скоєні теракту. У Харкові розпочалася антитерористична операція.