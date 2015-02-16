В Одесі заарештували чоловіка, який перевозив арсенал боєприпасів

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, під час проведення оперативно-профілактичного відпрацювання на Дніпропетровській дорозі працівники ДАІ зупинили автомобіль «Мітсубісі Лансер» із непрацюючими габаритними вогнями.

Перевіряючи документи у водія, правоохоронці звернули увагу на те, що він помітно нервує.

«Дивна поведінка 44-річного чоловіка пояснилася результатами огляду транспортного засобу. На підлозі, між водійським і заднім пасажирським сидіннями, правоохоронці виявили пакет з патронами і бойовими гранатами», - розповіли у відділі.

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Усього вилучено 6 гранат і 6 запалів до них, а також 1,109 тис. патронів різного калібру, у тому числі - для автоматичної зброї. Боєприпаси направлено на експертизу, водія доставлено до Суворовського райвідділу міліції.

За словами начальника Суворовського райвідділу Олександра Лазаря, за цим фактом розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Затриманий пояснив, що пакет із патронами він нібито знайшов. Наприкінці минулого тижня чоловікові повідомлено про підозру у злочині і як запобіжний захід йому обрано утримання під вартою.

Розслідування триває.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Дніпропетровську під час обшуку чоловік викинув у вікно пакет із двома гранатами.