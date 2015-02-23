Лікарі не дають позитивних прогнозів для підлітка, який перебуває у комі після вибуху в Харкові

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомила заступник харківського міського голови Світала Горбунова-Рубан.

«На превеликий жаль, 15-річний хлопець до цих пір перебуває у стані коми з відкритою черепно-мозковою травмою. Поки що дати якісь позитивні прогнози не видається можливим», - сказала Горбунова-Рубан.

За її словами, також у вкрай тяжкому стані в лікарні невідкладної допомоги з важкою травмою черевної порожнини перебуває 18-річний парубок.

Заступник мера зазначила, що на цей час у стаціонарах 4-х харківських лікарень перебуває 11 постраждалих: двоє звернулися самостійно (їх стан середньої тяжкості), 9 — були доставлені з місця теракту (їх стан тяжкий та середньої тяжкості).

Горбунова-Рубан підкреслила, що 5 постраждалих — неповнолітні. Вона наголосила, що правоохоронні органи перевірятимуть, чому діти опинилися в такому потенційно-небезпечному місці.

Заступник мера додала, що окрім двох постраждалих, які перебувають у критичному стані, всі є контактними, з ними вже працюють правоохоронці.

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Горбунова-Рубан додала, що серед постраждалих троє бійців батальйону «Харків-1» (перебувають в лікарні №17), один – працівник Фрунзенського райвідділу міліції Харкова (лікарня №25), один — оперуповноважений Первомайського райвідділу.

За її словами, серед постраждалих також є одна 16-річна дівчина.

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 22 лютого, біля харківського Палацу спорту стався вибух, внаслідок якого загинуло двоє учасників патріотичної ходи – підполковник міліції Вадим Рибальченко та громадський активіст Ігор Толмачов. Ще близько 10 постраждалих були госпіталізовані. 15-річний постраждалий хлопець внаслідок отриманої відкритої черепно-мозкової травми впав у кому.

За фактом вибуху відкрито кримінальне провадження за ч. 3. ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людей).

У Харківській області сьогодні, 23 лютого, оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок теракту біля Палацу спорту.