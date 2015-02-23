На Луганщині бойовика «ЛНР» посадили на 4 роки

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Луганської області, вироком Новоайдарського районного суду до 4 років позбавлення волі засуджено бойовика «ЛНР» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (участь у не передбачених законом збройних формуваннях; незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

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У повідомленні зазначається, що «у період з липня по грудень 2014 року обвинувачений здійснював патрулювання у місті Луганськ, брав участь у бойових діях проти Збройних сил України, а також проходив підготовку у розвідувальній школі колишнього Луганського військового авіаційного училища штурманів на підконтрольній бойовикам території».