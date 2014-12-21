Організатора сепаратистських акцій у Харкові посадили в СІЗО

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на заступника прокурора міста Олександра Бударного.

За його відомостями, вчора, 19 грудня, Ленінський районний суд Харкова підтримав клопотання прокурорів – процесуальних керівників. Підозрюваний перебуватиме у слідчому ізоляторі до 30 січня 2015 року – часу закінчення строків досудового розслідування. Суд не визначив для підозрюваного розміру застави.

«Зміна запобіжного заходу пов’язана з тим, що вчора вказаному громадянину оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 109 КК України, а саме публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади, вчинені повторно. Завдяки послідовній та скоординованій роботі працівників СБУ, міліції та прокуратури зібрано достатню доказову базу для інкримінування вказаних злочинів. Згідно з останніми змінами до законодавства, підозрюваним у злочинах, передбачених статтями 109-114 Кримінального кодексу України може обиратися запобіжний захід виключно у вигляді тримання під вартою», - відзначив Бударний.

У прокуратурі зауважили, що в квітні зазначеному громадянину було оголошено про підозру за ч. 1 ст. 294 КК України (організація масових заворушення) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Однак, у травні він вийшов під заставу.

Як стало відомо УНІАН із джерел, знайомих із ходом слідства, вчора під варту взяли члена координаційної ради руху «Юго-Восток» Юрія Апухтіна, який весною 2014 року був організатором харківських мітингів за федералізацію України.