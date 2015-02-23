У ГПУ назвали дві основні версії теракту в Харкові

Як передає кореспондент УНІАН, про це у Харкові під час брифінгу сказав заступник генерального прокурора України Володимир Гузир.

“Досудовим слідством розглядаються версії, я скажу основні з них: перша версія — терористичний акт, скоєний з метою дестабілізації в регіоні терористичною групою так званих “харківських партизан”. Ще одна версія розглядається та перевіряється — терористичний акт скоєний з тих же мотивів, але іншою терористичною організацією”, - сказав Гузир.

Він наголосив, що зараз організована робота слідчої групи з розслідування цього теракту.

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Гузир відзначив великий обсяг проведеної роботи управління СБУ в Харківській області.

У свою чергу прокурор Харківської області Юрій Данильченко зазначив, що на сьогоднішній день у слідства немає прямих доказів про причетність до скоєного теракту групи з 4 осіб, яка була затримана в ніч на 22 лютого під час підготовки іншого теракту.

Причому Данильченко наголосив, що зараз уже є інформація про те, що затримана група та група, що скоїла теракт біля Палацу спорту, отримували вказівки з одного центру.

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Як повідомляв УНІАН, 22 лютого біля харківського Палацу спорту стався вибух, внаслідок якого на місті загинуло двоє учасників патріотичної ходи – підполковник міліції Вадим Рибальченко та громадський активіст Ігор Толмачов. Ще близько 10 постраждалих були госпіталізовані. 15-річний постраждалий хлопець внаслідок отриманої відкритої черепно-мозкової травми впав у кому, а сьогодні помер у лікарні.

За попередніми даними експертів, вибухнула протипіхотна міна з радіокерованим пристроєм.

За фактом вибуху відкрите кримінальне провадження за ч. 3. ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людей).

У Харківській області 23 лютого оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок теракту біля Палацу спорту.