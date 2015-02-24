Справу сина Джемілєва розгляне суд присяжних у Краснодарському краї

Про це у своєму "Твіттері" повідомив адвокат Микола Полозов, передає радіо "Свобода".

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Нагадаємо, Хайсера Джемілєва затримали 27 травня 2013 року у дворі його будинку у Бахчисараї за звинуваченням у вбивстві 44-річного чоловіка. Міліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство"). У Меджлісі заявляють, що це було вбивство з необережності.

Після анексії Криму слідчі органи вирішили розслідувати його справу заново. Водночас Апеляційний суд Києва розцінив дії Хайсера як вбивство з необережності і постановив звільнити його з-під варти. Європейський суд з прав людини також виніс рішення про звільнення Джемілєва-молодшого. Однак Росія відмовляється його виконувати.

У вересні 2014 року Хайсера Джемілєва вивезли з кримського СІЗО в Краснодарський край, незважаючи на рішення Європейського суду з прав людини і рішення слідчих органів України, які вимагають звільнення Хайсер Джемілєва з-під варти.