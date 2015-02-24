На Чернігівщині план першого етапу 4-ї хвилі мобілізації по особовому складу виконано на 98%

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю облдержадміністрації.

За словами в.о голови облдержадміністрації Сергія Журмана, результати четвертої хвилі мобілізації вкотре засвідчують готовність жителів Чернігівщини обороняти державу.

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"Хочу відзначити Козелецький, Корюківський, Чернігівський та Щорський райони, де план мобілізаційних робіт виконано на досить високому рівні. Щоправда, є райони, де цей процес трохи гальмується, зокрема, у Семенівському, Коропському районах та місті Ніжин", - прокоментував він.

На його думку, дедалі серйознішим став і підхід до відбору новобранців.

Як приклад керівник області навів спільний проект спеціалістів Асоціації психодрами та Чернігівського обласного військкомату, завдяки якому фахівці мають можливість досконало вивчити соціопсихологічні особливості кожного мобілізованого, щоб уникнути небажаних психологічних розладів у майбутньому.

Згідно з повідомленням, прецеденти з ухиленням від служби в області майже відсутні, натомість 50 мешканців Чернігова пішли до війська добровольцями.

Як повідомляв УНІАН, перша хвиля 4-ї хвилі мобілізації до лав ЗСУ почалась 20 січня і триватиме 90 днів, мобілізації підлягає понад 60 тис. осіб.

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Загалом у 2015 році мобілізація проходитиме у три етапи і триватиме з січня по серпень. Другий етап розпочнеться орієнтовно з квітня і триватиме 60 днів, а третій етап - з червня і також триватиме 60 днів.

Впродовж цього року до ЗСУ планується мобілізувати 200 тисяч українців.

20 лютого заступник начальника Департаменту інформаційних технологій Міністерства оборони Сергій Галушко заявив, що перший етап чергової хвилі мобілізації виконано на 80% за одну третину часу, відведеного на неї.