У Харкові проводять віче в пам'ять про загиблих під час теракту

Як передає кореспондент УНІАН, поминальний захід відбувається на майданчику перед пам'ятником Тарасу Шевченку на вулиці Сумській. Учасники віче тримають запалені свічки та лампадки.

На постаменті пам'ятника стоять четверо активістів із портретами загиблих. Біля підніжжя також покладені живі квіти на їхню пам'ять.

Перед учасниками віче виступили мусульманський імам, а також православний священик, який зачитав молитву.

Читайте такожУ Харкові життю постраждалих від теракту нічого не загрожує

Охорону громадського порядку здійснюють кілька десятків працівників міліції.

Фахівці вибухотехнічної служби та кінологи перед початком заходу обстежили прилеглу територію.

Патрульні в парку Шевченка та біля монумента перевіряють вміст рюкзаків та сумок у перехожих.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові 22 лютого біля харківського Палацу спорту під час ходи проукраїнських активістів стався вибух, внаслідок якого на місці загинули 2 людини – підполковник міліції Вадим Рибальченко та громадський активіст Ігор Толмачов. Крім того, у лікарні 23 та 24 лютого від отриманих поранень померли 15-річний Данило Дідик та 18-річний Микола Мельничук.

За фактом вибуху відкрито кримінальне провадження за ч. 3. ст. 258 ККУ (терористичний акт, що призвів до загибелі людей). Триває слідство.

24 лютого президент України Петро Порошенко нагородив Толмачова орденом «За мужність» ІІ ступеня посмертно.