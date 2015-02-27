За фактом інциденту біля будівлі НБУ порушено кримінальну справу

Про це він повідомив на своїй сторінці в соцмережі. Також глава МВС вибачився перед усією країною за непрофесійну поведінку міліції у виниклій ситуації і потворну сцену біля будівлі НБУ.

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"Мною призначено розслідування події, результати якого будуть оприлюднені публічно не пізніше наступних 48 годин. Буде працювати комісія на чолі з двома заступниками міністра - Екою Згуладзе і Сергієм Яровим. За підсумком моєї розмови з мітингувальниками під НБУ цієї ночі - домовилися про надання всіх фото і відео матеріалів з боку протестувальників матеріалів для об'єктивного розслідування. За фактом зіткнення - порушено кримінальну справу", - написав Арсен Аваков, зазначивши, що до будівлі НБУ він під'їжджав особисто в ніч на п'ятницю.

У той же час міністр зазначив, що "за підсумками побіжного розгляду по гарячих слідах мною прийнято рішення - керівник Печерського райвідділу Києва звільнений з посади, його заступник з громадської безпеки - відсторонений до висновків комісії з розслідування".

"Міністерство внутрішніх справ приносить свої вибачення за інцидент з невідповідним застосуванням силового впливу на мітингувальників біля будівлі НБУ увечері 26 лютого", - підкреслив міністр.