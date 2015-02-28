ЗМІ: Чечетова поховають завтра, а не в понеділок

Екс-регіонала Михайла Чечетова, який загинув цієї ночі, поховають не у понеділок, а у неділю.

Про це повідомили ТСН джерела у морзі, куди привезли тіло загиблого політика.

Поховати Чечетова мають на Південному кладовищі столиці. Також, за інформацією ТСН, організацію похорону взяв на себе зять покійного, Давид. Зранку він поїхав в морг.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що похорон екс-регіонала відбудеться в понеділок, 2 березня. Чечетов загинув у ніч на суботу - він випав зі своєї квартири на 17-му поверсі. За версію слідства, це було самогубство.

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального Кодексу України – умисне вбивство. Так поки кваліфікували справу, аби розібратися, чи дійсно це було самогубство. На цю хвилину правоохоронці вже провели слідчі дії на місці трагедії.