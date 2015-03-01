Перші весняні дні принесуть до України невелике похолодання

У понеділок, 2 березня, температура повітря в Україні вночі очікується на рівні 0-5° тепла, на сході близько 0°; вдень 4-9° тепла, в західних областях і на крайньому півдні 9-14°. Про це повідомляє ZN.UA.

У західних, північних та більшості центральних областей очікується невеликий дощ, на заході країни місцями помірний, на решті території без істотних опадів. Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с.

У Києві - невеликий дощ; температура повітря вночі 2-4° тепла, вдень 6-8°.

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У вівторок, 3 березня, по всій Україні, крім крайнього сходу, очікується дощ і мокрий сніг. Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура повітря вночі від 1° морозу до 4° тепла; вдень 4-9° тепла, у південній частині 7-12°.

У Києві - часом дощ; температура повітря вночі 0-2° тепла, вдень 5-7°.